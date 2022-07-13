Венгрия ввела чрезвычайное положение в области энергетики

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Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министр Гергей Гуйяш в среду, 13 июля.

— Для защиты венгерских семей и энергоснабжения, наподобие многих других стран, венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики, — сказал чиновник.

Отмечается, что решение ввести ЧП сопровождается принятием мер, которые будут направлены на обеспечение страны топливом в связи с подготовкой к отопительному сезону. Так, с августа планируется увеличение закупок газа за рубежом, а также сокращение потребления топлива внутри государства. По словам Гуйяша, в осенний период дефицит газа остро будет ощущаться во всем ЕС, передает РИА Новости.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие последствия ждут Германию после отказа от закупки угля и нефти из России с 1 августа и 31 декабря соответственно. По его словам, в Германии произойдет резкий рост цен и будет наблюдаться высокий уровень инфляции.

Аналитик подчеркнул, что экономика ФРГ будет переживать очень тяжелые времена. Это решение отразится не только на бытовом, но и на промышленном секторе страны.