Газпром заявил об отсутствии документов для вывоза турбины Siemens из Канады
Газпром на данный момент не обладает документацией, которая позволила бы Siemens вывезти из Канады ремонтирующийся газотурбинный двигатель для «Северного потока». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 13 июля.
— Газпром не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая», — говорится в сообщении.
Сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая» в этих обстоятельствах не представляется возможным, уточнили в организации. Станция является критически важным объектом для газопровода, отмечается в Telegram-канале Газпрома.
Данный газопровод является основным маршрутом по доставке российского газа в ЕС. Он проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда.
11 июля стало известно, что Россия выключила «Северный поток» — главный газопровод, поставляющий топливо в ЕС. Событие насторожило европейцев, ведь на фоне дефицита газа и высоких цен на него домохозяйства в регионе рискуют остаться зимой без отопления.
Канада собирается исключить из санкций турбины для «Северного потока». Решение объясняется тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в ЕС.