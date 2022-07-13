Газпром заявил об отсутствии документов для вывоза турбины Siemens из Канады

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Газпром на данный момент не обладает документацией, которая позволила бы Siemens вывезти из Канады ремонтирующийся газотурбинный двигатель для «Северного потока». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 13 июля.

— Газпром не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая», — говорится в сообщении.

Сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая» в этих обстоятельствах не представляется возможным, уточнили в организации. Станция является критически важным объектом для газопровода, отмечается в Telegram-канале Газпрома.

Данный газопровод является основным маршрутом по доставке российского газа в ЕС. Он проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда.

11 июля стало известно, что Россия выключила «Северный поток» — главный газопровод, поставляющий топливо в ЕС. Событие насторожило европейцев, ведь на фоне дефицита газа и высоких цен на него домохозяйства в регионе рискуют остаться зимой без отопления.

Канада собирается исключить из санкций турбины для «Северного потока». Решение объясняется тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в ЕС.