Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей

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Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания последней ЛНР и ДНР. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе украинского МИД.

— В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской народной демократической республикой, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что политические и экономические контакты с Северной Кореей и так не осуществлялись из-за наложенных на Пхеньян международных санкций, передает радио Sputnik.

Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил о признании республики Северной Кореей. Он подчеркнул, что это станет основой для дальнейшего развития отношений стран в сфере экономики. Позднее в посольстве КДНР в России подтвердили факт признания ДНР, а также сообщили, что Северная Корея признает и ЛНР.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.