Аналитик перечислил страны, в которых может внезапно начаться дефолт

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Дефолт в любой стране не случается просто так, к нему ведут масштабные проблемы в экономике, которые задолго до «часа X» видны в статистике. Об этом сообщил ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.

По его словам, в группе риска находятся страны, экономика которых сильно привязана к туризму — после двух лет пандемии данный сектор существенно просел. Если же государство полагается на импорт энергоносителей, то ситуация становится еще хуже.

Характерный пример — это Шри-Ланка, которая уже объявила о дефолте по внешнему долгу в апреле. Ее экономика зависит от поставок топлива и туризма — если первое подорожало, то доходы от второго значительно упали. В результате валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы около 8,6 миллиарда долларов.

Еще под угрозой находится Пакистан, которому приходится субсидировать покупку топлива для населения, а также Украина и Ливан. Но есть риски и у экономик Южной Европы — доходность их государственных облигаций растет, это может вылиться в увеличение издержек на обслуживание долга, отметил аналитик.

— Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44,5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет, — добавил собеседник агентства «Прайм».

Bloomberg сообщил о блокировке Еврокомиссией кредита Киеву на 1,5 миллиарда евро. По сообщению СМИ, Еврокомиссия желает, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования. В Европейском союзе опасаются того, что Киев не сможет полностью вернуть долг.