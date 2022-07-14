Цены на автомобили Lada будут снижаться в ближайшее время

Фото: shutterstock

Цены на машины Lada в ближайшее время будут снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

— Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время. После запуска этой программы мы точно увидим, что машины, которые производятся сейчас — так сказать, в антисанкционном формате — будут продаваться дешевле, чем на пике, — сказал он в интервью РИА Новости.

Соколов отметил, что ранее стоимость комплектующих подорожала из-за курсовых разниц. Хотя сейчас курс и «откатился» назад, в начале года для страховки закупка шла опережающими темпами по курсу первого полугодия. Также на стоимость комплектующих повлияло изменение логистики.

— Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом. Это тоже сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается, — пояснил президент автозавода.

Цены на автомобили в 2022 году выросли, при этом ряд зарубежных марок ушел из страны. Автосалоны придерживают остатки предыдущих поставок, чтобы иметь возможность работать. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет развиваться ситуация дальше и когда ждать снижения цен.