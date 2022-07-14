FT: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград

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Несколько европейских дипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, из-за которых возникла проблема с транзитом в Калининград. Об этом в четверг, 14 июля, пишет газета Financial Times.

— Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила, — говорится в материале.

Кроме того, некоторые чиновники Евросоюза назвали проверки российских поездов слишком частыми, подвергнув критике масштабы и интенсивность, сообщает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что ЕС не ведет переговоров с Россией по транзиту товаров в Калининградскую область. По его словам, несмотря на распространившуюся недавно информацию о переговорах по калининградскому транзиту, никаких обсуждений на самом деле не ведется.

В тот же день Еврокомиссия (ЕК) разрешила железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении контроля товаров. Однако никаких запретов на перевоз подобных товаров по железной дороге, подчеркнули в ЕК, не существует.