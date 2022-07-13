ЕК рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область

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Еврокомиссия (ЕК) разрешила железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении контроля товаров. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Особый вопрос возник в отношении ряда санкционных продуктов, в частности железа и стали, цемента и дерева, угля, нефти и нефтепродуктов. Транзит таких грузов по автомобильным дорогам не разрешен, — говорится в сообщении.

Однако никаких запретов на перевоз подобных товаров по железной дороге, подчеркнули в ЕК, не существует. Тем не менее, все еще остаются определенные обязательства стран — членов ЕС проводить необходимый контроль товаров.

Уточняется, что транзит военных грузов, военных технологий и продукции двойного назначения ЕК по-прежнему считает запрещенным всеми видами транспорта, передает ТАСС.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что ЕС не ведет переговоров с Россией по транзиту товаров в Калининградскую область. Он подчеркнул, что, несмотря на распространившуюся недавно информацию о переговорах по калининградскому транзиту, никаких обсуждений на самом деле не ведется.

Газета «Известия» сообщила, что ЕС снимет запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Уточнялось, что якобы Брюссель предоставил соответствующий документ, который «полностью удовлетворил» Москву.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает диалог по калининградскому вопросу с ЕК и Литвой.