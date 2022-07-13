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В Еврокомиссии опровергли информацию о переговорах по транзиту в Калининград

Евгений Белоусов
В мире
В Еврокомиссии опровергли информацию о переговорах по транзиту в Калининград
Фото: Пресс-служба Совфеда

Евросоюз (ЕС) не ведет переговоров с Россией по транзиту товаров в Калининград. Об этом в среду, 13 июля, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Он подчеркнул, что, несмотря на распространившуюся недавно информацию о переговорах по калининградскому транзиту, никаких переговоров на самом деле не ведется, передает РИА Новости.

Также об отсутствии консенсуса по вопросу транзита в Калининград заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недавно «Известия» сообщили, что Евросоюз снимет запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Уточнялось, что якобы Брюссель предоставил соответствующий документ, который «полностью удовлетворил» Москву.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой. По ее словам «решение проблемы слишком затянулось» — из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки, поэтому Москва «ожидать до бесконечности» не будет.

С полуночи 18 июня Литовские железные дороги заблокировали транзит грузов, попадающих под санкции Евросоюза, в Калининградскую область.

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