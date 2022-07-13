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Песков заявил об отсутствии консенсуса по вопросу транзита в Калининград

Елена Самойлова
Политика
Песков заявил об отсутствии консенсуса по вопросу транзита в Калининград
Фото: Администрация президента РФ

На данный момент не финализирована ситуация с блокадой Калининграда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 13 июля.

Представитель Кремля дал комментарий по поводу достигнутого договора Евросоюза с Россией о снятии запрета на транзит грузов в Калининградскую область.

— Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

При этом Песков не стал раскрывать, о каких именно подвижках может идти речь, а также предложил «набраться терпения».

С полуночи 18 июня Литовские железные дороги заблокировали транзит грузов, попадающих под санкции Евросоюза, в Калининградскую область.

Власти Литвы 7 июля не согласились на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита: страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

На следующий день, 8 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой. По ее словам, «решение проблемы слишком затянулось» — из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки, поэтому Москва «ожидать до бесконечности» не будет.

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