Обама раскритиковал врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена

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Бывший американский президент Барак Обама осудил экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который поставил под сомнение адекватность нынешнего лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет об инциденте, который произошел два года назад. Тогда Байден назвал себя кандидатом на пост сенатора, а не президента. После этого Джексон заявил, что главе Штатов не помешало бы пройти тест на когнитивные способности.

— Вот почему я должен выразить свое разочарование тем дешевым выпадом, который вы сделали в отношении Джо Байдена в Twitter. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали, — отреагировал на слова Джексона Обама, которого цитирует РИА Новости.

До этого издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден не сможет избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем. По мнению автора, Байден оказался в непростой ситуации: у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.