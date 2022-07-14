В Сенате США произошел конфликт из-за абортов для беременных мужчин

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Сенатор-республиканец Джош Хаули и профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс поспорили на тему запрета права на аборт.

— Вы говорите о людях с возможностью забеременеть — это женщины? — задался вопросом сенатор.

Профессор в свою очередь ответила, что мужчины-трансгендеры также могут иметь детей.

— Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансфобные, и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете, — заявила Бриджс, слова которой передает РИА Новости.

8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после выхода России из Совета Европы попытки Запада навязать гражданам «чуждые ценности» провалились, сейчас же правильным решением будет ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

28 июня президент России Владимир Путин «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» подписал указ об официальном установлении Дня семьи, любви и верности в России 8 июля.