Ефимов: 228 тысяч квадратных метров земли освободили в Москве от незаконных объектов с начала года

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За первые шесть месяцев текущего года в городе демонтировали свыше 750 незаконных объектов общей площадью 228 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по июнь 2022 года в Москве обследовали 34 тысячи земельных участков и нежилых помещений. В результате было выявлено 1,5 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью 450 тысяч квадратных метров, — сказал представитель мэрии.

Примерно половину из них уже демонтировали, добавил он. Заммэра уточнил, что для выявления незаконных построек используются современные технологии, в том числе нейросети, квадрокоптеры и автоматизированные алгоритмы.

Одним из приоритетных направлений деятельности правительства Москвы является борьба с незаконными постройками. Так, столичная Госинспекция по недвижимости проводит эту работу во всех административных округах.

Глава ведомства Иван Бобров отметил, что существенное влияние на предотвращение нарушений оказывает профилактическая работа. За полгода, добавил он, было организовано более 50 встреч и онлайн-мероприятий по имущественно-земельным вопросам, в том числе по самостроям.

13 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что постоянный мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию необходимо продолжить, так как эти объекты портят архитектурный облик столицы и могут причинить вред жителям города.