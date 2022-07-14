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Спрос на зарубежные франшизы в России упал почти на 60 процентов в июне

Полина Долганова
Экономика
Спрос на зарубежные франшизы в России упал почти на 60 процентов в июне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Спрос на западные франшизы упал в России на 58 процентов в июне по сравнению с аналогичными показателями 2021 года. Падение произошло на фоне санкций, введенных против РФ. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Franshiza.ru.

По их словам, снижение спроса не связано с нынешней политической повесткой, так как последние годы на рынок в РФ активно приходят новые локальные игроки. Так, ранее инвесторы интересовались международными компаниями, однако теперь они заинтересованы в российских проектах.

Участники рынка отметили, что на фоне снижения спроса на западные бренды в России перестали открываться новые иностранные точки продаж. При этом иностранные компании продолжают интересоваться российскими брендами, что дает возможность построить альтернативные бизнес-модели.

Аналитики подытожили, что существующие франшизы будут менять западных партнеров на отечественных, передает «Коммерсантъ».

Накануне стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность в России. Уточняется, что решение было принято после оценки перспектив продолжения бизнеса в стране. Деятельность компании будет осуществлять российский менеджмент.

Кроме того, французская сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Организация объявила о подписании соглашения о продаже 100 процентов акций дочерней компании в России.

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