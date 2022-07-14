Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре дела по иску Джонни Деппа

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Суд принял решение отклонить требование американской актрисы Эмбер Херд о проведении нового разбирательства по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает New York Post.

— Суд в Вирджинии отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа, — цитирует сообщение РИА Новости.

В среду, 1 июня, американский актер выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Так, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций. Первоначально Депп подал в суд иск к бывшей жене на 50 миллионов долларов, она к актеру — на сто миллионов долларов. Также адвокат Александр Добровинский в материале «Вечерней Москвы» оценил шансы Эмбер Херд обжаловать решение суда.

16 июня бывшая супруга именитого актера призналась, что любила бывшего мужа. Также она заявила, что пыталась восстановить «глубоко разрушенные отношения».