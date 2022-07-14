The Guardian: Еще один наемник из США попал в плен в ДНР

Фото: depositphotos

Еще один американский наемник, который воевал в составе Вооруженных сил Украины, попал в плен в ДНР. Об этом пишет издание The Guardian.

Суеди Мурекези был арестован в Херсоне в июне 2022 года, позже он был отправлен в Донецк. По словам родственников мужчины, он приехал на Украину четыре года назад.

По словам самого пленника, он не участвовал в боевых действиях, а лишь ходил на антироссийские акции, передает «Газета.Ru».

До этого корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, которые были взяты в плен российскими войсками под Харьковом. Видеоролики оба корреспондента опубликовали 17 июня в своих Telegram-каналах.

Так, на видео репортера RT Романа Косарева показан один из наемников — Александр Дрюке. В свою очередь Андрей Руденко, журналист ВГТРК, выложил кадры с другим наемником — Энди Вином. По словам корреспондента, после попадания в плен американские бойцы «возненавидели войну и хотят мира, а еще хотят домой».