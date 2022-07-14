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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе правительства страны.

— Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство, — цитирует сообщение ТАСС.

Каллас в пятницу, 8 июля, сообщила, что уходит в отставку. Она добавила, что члены эстонской партии «Отечество» хотят как можно скорее сформировать новое правительство.

Во вторник 5 июля, президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна не должна разрывать дипломатические отношения с Россией, а послы должны продолжать свою работу. По его словам, с помощью посольства можно также получать информацию о происходящих событиях в стране.

Во вторник, 21 июня, глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера страны. Политик отметил, что на посту его заменит министр нацобороны Польши Мариуш Блащак, который сможет помочь стране в сложившейся политической ситуации.