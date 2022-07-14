Собянин анонсировал программу выставок города в августе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В августе этого года состоятся две выставки, где жители столицы смогут познакомиться с работой правительства города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 июля.

Так, 5 и 6 августа в Гостином Дворе состоится выставка, посвященная столичной программе «Мой район». Гости мероприятия смогут познакомиться с результатами и дальнейшими планами благоустройства города. Выставку оформят в стилистике ландшафтного парка.

Кроме того, 1 августа стартует выставка «Город для каждого». Она посвящена ключевым проектам в сфере строительства и развития инфраструктуры. Мероприятие пройдет в «Манеже». Посетить его можно до 21 августа, отметил глава города в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северное Тушино, где под заселение передали первый дом, построенный в рамках программы реновации. Он также провел встречу с новоселами многоэтажки на Туристской улице, построенной по индивидуальному проекту.

11 июля сообщалось, что в музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Основные элементы». Она посвящена советскому авторскому декоративному искусству второй половины ХХ века.