Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин анонсировал программу выставок города в августе

Александр Афонин
Город
Собянин анонсировал программу выставок города в августе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В августе этого года состоятся две выставки, где жители столицы смогут познакомиться с работой правительства города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 июля.

Так, 5 и 6 августа в Гостином Дворе состоится выставка, посвященная столичной программе «Мой район». Гости мероприятия смогут познакомиться с результатами и дальнейшими планами благоустройства города. Выставку оформят в стилистике ландшафтного парка.

Кроме того, 1 августа стартует выставка «Город для каждого». Она посвящена ключевым проектам в сфере строительства и развития инфраструктуры. Мероприятие пройдет в «Манеже». Посетить его можно до 21 августа, отметил глава города в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северное Тушино, где под заселение передали первый дом, построенный в рамках программы реновации. Он также провел встречу с новоселами многоэтажки на Туристской улице, построенной по индивидуальному проекту.

11 июля сообщалось, что в музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Основные элементы». Она посвящена советскому авторскому декоративному искусству второй половины ХХ века.

август Сергей Собянин Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте