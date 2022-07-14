Германия превысила закачку газа впервые с начала апреля

Фото: Pixabay

Германия впервые с апреля начала отбирать ресурсы из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне остановки «Северного потока» и аварии на месторождении в Норвегии. Об этом в четверг, 14 июля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, отбор топлива на 12 июля составил 85,5 миллиона кубометров, а закачка — 72,6 миллиона. Наибольшее количество топлива отобрали из хранилищ компании Uniper (снижение на 0,92 процентного пункта), австрийской OMV (на 1,2 процентного пункта) и норвежской Equinor (на 3,29 процентного пункта).

В общей сложности запасы газа в ПХГ Европы на 12 июля увеличились до 62,57 процента. Этот показатель ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, сообщает ТАСС.

В среду, 13 июля, заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис сообщил, что Германия планирует отказаться от закупки угля и нефти из России с 1 августа и 31 декабря этого года соответственно. По его словам, на данный момент руководство Германии начало в ускоренном темпе строительство терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что ждет Германию после отказа от российских угля и нефти.