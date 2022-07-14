В TikTok опровергли новости о возобновлении работы в России

Фото: Pexels

Представители платформы TikTok заявили, что не собираются снимать ограничения на работу соцсети в России. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

В пресс-службе компании добавили, что функция размещения видео остается недоступной для российских пользователей, передает ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация, что TikTok планирует отменить ограничения на работу в РФ с 27 сентября.

В начале марта TikTok сообщил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций в России из-за ужесточения российского законодательства.

Так, с 4 марта вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. Уголовный кодекс РФ дополнили соответствующей статьей 207.3.

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала требование комиссара Федеральной комиссии Соединенных Штатов по связи Брендана Карра удалить социальную сеть TikTok из Google Play и AppStore либеральным тоталитаризмом и напомнила властям Штатов о якобы существующей в стране свободе слова.