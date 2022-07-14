Ксению Бородину госпитализировали в Турции с сильными головными болями

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Телеведущая Ксения Бородина, которая вместе с детьми отдыхает на турецком побережье, пожаловалась на непроходящие головные боли, из-за которых она была вынуждена обратиться к врачам.

По словам Ксении, из-за болей она не может даже поднять голову, к тому же неприятные ощущения отдают в виски и глаза. Бородина призналась, что ее не спасают даже обезболивающие.

— Я в шоке. Такая тупая боль, — написала она в соцсетях.

Из-за этого состояния телеведущая оказалась в больнице Бодрума, где ей сделали МРТ. Результаты исследования будут известны через три дня. До этого времени Бородина будет принимать назначенные местными медиками лекарства.

Поклонники девушки выразили обеспокоенность за ее состояние. Они высказали предположение, что Ксения могла подхватить простуду в самолете или на отдыхе из-за ветра.

На время обследования звезда вынуждена отказаться от пляжного отдыха. Дочери телеведущей отдыхают под присмотром ее подруги, вместе с которой они прилетели на курорт, пишет Пятый канал.

До этого Бородина жестко ответила недовольным подписчикам, заявившим, что та выглядит старше своих лет.