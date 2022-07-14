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Лесные пожары проджолжаются в Португалии и Испании из-за аномальной жары

Ирина Игнатенко
Общество
Лесные пожары проджолжаются в Португалии и Испании из-за аномальной жары
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Португалии более двух тысяч пожарных пытаются остановить распространение огня в лесах. В стране продолжается аномальная жара. В некоторых регионах температура поднимается до плюс 46 градусов. До вечера пятницы действует красный, наивысший, уровень погодной опасности.

Сильные пожары продолжаются и в соседней Испании, там тоже эвакуируют жителей. В регионе Эстремадура всего за несколько часов сгорели 2,5 тысячи гектаров леса, передает ОТР.

Кроме того, в турецком курортном городе Датча продолжают полыхать лесные пожары. К настоящему моменту известно о 19 пострадавших. Девять из них уже выписаны из больниц, сообщает ФАН.

За первые три дня июля на территории Московской области специалистами ликвидировано уже восемь пожаров на общей площади 0,5 гектара. Комлесхоз области держит ситуацию на особом контроле, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Португалия Испания Пожары
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