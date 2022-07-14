Ограничения движения введут в связи с проведением Зеленоградского полумарафона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В воскресенье, 17 июля, пройдет 25-й Зеленоградский марафон, в связи с чем в столице будут действовать ограничения для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, с 9 до 13 часов полностью перекроют участок Савелкинского проезда от дома 4 до Озерной аллеи. Невозможно будет проехать и по Сосновой аллее при движении в сторону Озерной аллеи — участок от Савелкинского проезда до Озерной аллеи тоже будет закрыт. Следующие участки — от Сосновой до Каштановой аллеи и до Центрального проспекта.

Березовая аллея будет перекрыта от Центрального проспекта до корпуса 451, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также 14 июля стало известно о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников по причине проведения строительных работ и концертов.