Показы спектаклей Шекспира пройдут в «Москино» с 17 по 31 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Костякова, 10 Карта всех событий

В сети кинотеатров «Москино» пройдут показы спектаклей Уильяма Шекспира в рамках проекта «Театр в кино» с 17 по 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе сети в четверг, 14 июля.

Показы легендарных спектаклей Шекспира в постановке лучших европейских театров пройдут в кинотеатрах «Москино Искра», «Москино Сатурн» и «Москино Салют». Для зрителей подготовят показы «Globe: Сон в летнюю ночь», «Globe: Комедия ошибок», «Globe: Двенадцатая ночь», «Globe: Макбет» и другие, отмечается на сайте сети.

Кроме того, в «Москино» 23 июля состоится бесплатный показ фильма «Аркаим. Колесница времени». Он состоится в рамках программы «Отпуск с «Москино», посвященной достопримечательностям регионов Российской Федерации.

Фанаты американского режиссера Вуди Аллена смогут увидеть его картины в летних кинотеатрах сети с 17 июля по 10 августа. Работы режиссера, как уточняется, наполнены размышлениями «о смерти, философии и искусстве».

Любители литературы Серебряного века смогут посетить фестиваль, посвященный памяти Владимира Маяковского. Мероприятие стартует 19 июля на ВДНХ.