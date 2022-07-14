В ДНР сообщили об установлении контроля над большей частью Северска

Фото: Минобороны РФ

Большая часть города Северска в ДНР уже находится под контролем союзных сил. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский в четверг, 14 июля.

— Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки, — сказал представитель ведомства.

При этом оставшиеся на территории военные ВСУ уже не оказывают сопротивления и скоро покинут Северск, сказал Баевский в эфире Первого канала.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ на территории республики. Он добавил, что в южной части республики развивается освободительная операция в направлении Угледара.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

11 июля силы ЛНР и ДНР совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. В Минобороны республики также отметили, что на севере ДНР от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.