Володин в рамках рабочей поездки встретился с главой ЛНР Пасечником

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил ЛНР и выступил перед депутатами Народного Совета республики. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

— Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан, — сказал политик.

Он подчеркнул, что в ЛНР живут россияне, участвовавшие в голосовании на выборах в Госдуму, поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками и решать вопросы, которых их волнуют. Кроме того, в рамках рабочей поездки Володин встретился с главой республики Леонидом Пасечником, уточняется на сайте Госдумы.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

Помимо этого, украинская сторона начала процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций против сирийских юридических и физических лиц.