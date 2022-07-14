Правительство планирует снизить уровень курящих в России к 2025 году до пяти процентов

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В России уже давно начали бороться с табакокурением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

— Уровень курящих в стране к 2024-2025 году достигнет пяти процентов. Это вполне реальная цифра, ведь мы отталкиваемся от общемировой практики. И благодаря нему, контроль за поступлением на российский рынок табачных изделий будет усилен, — сказал парламентарий.

По его словам, в правительство уже внесли законопроект «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Документ вводит госрегулирование производства и оборота табачной продукции в рамках отдельного отраслевого закона.

Куринный также добавил, что любые табачные изделия — это товары, которые входят в список особо контролируемых продукций, которые поступают на российский рынок. Регулировать их ввоз должна таможенная служба, Роспотребнадзор, правоохранительные органы, Росздравнадзор и иные ведомства.

Депутат также заявил «ВМ», что в концепцию нулевой терпимости табачных изделий входит задача установить запрет на электронные сигареты. По планам такая мера будет введена в ближайшие два года.