Музей «Г.О.Р.А.» пригласил на фестиваль рисунков на асфальте

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Детский фестиваль рисунков на асфальте «Краски лета» состоится 15 июля в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 14 июля.

— Художники придумали этот праздник с целью привлечь внимание к уличному виду искусства, и, конечно, чтобы подарить людям радость. На фестивале «Краски лета» все желающие смогут проявить свои творческие способности и фантазию, — говорится в сообщении.

Стать участниками конкурса могут юные гости музея, которым необходимо будет приобрести входной билет. Мелки для творческого состязания будут предоставлены организаторами фестиваля.

Победителей мероприятия ждет путевка в детский городской клуб «Лето Побед». Событие пройдет в 11:00 в рамках ежегодного Дня рисования на асфальте, который отмечается 16 июля.

12 июля в музее «Г.О.Р.А.» стартовал новый цифровой квест. Интерактивное приключение называется «Школа разведчиков».

Дети из клуба «Лето Побед» уже успели в нем поучаствовать. Они прошли тропу за полтора часа.