Мужчину на самокате сбил грузовик в центре Москвы

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Мясницкая улица, 26Бс1 Карта всех событий

В центре столицы водитель грузовика сбил мужчину на самокате, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла в районе дома 26Бс1 на Мясницкой улице. На место ДТП прибыли оперативные службы города.

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Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе аварии, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на 36-м километре Киевского шоссе.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года, к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.