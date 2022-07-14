Москвичам рассказали о ходе фестиваля «Вкусы России»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

В Москве впервые стартовал гастрономический фестиваль «Вкусы России». Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Свою продукцию на фестиваль привезли порядка 300 производителей из разных регионов России. В течение четырех дней гостей Пушкинской набережной в Парке Горького и еще 21 фестивальной площадки ждет знакомство с различной продукцией и блюдами.

Так, на фестивале представлены мед и другая продукция от пчеловодов из Башкирии, Чувашии и Смоленской области. Из Калининграда на фестиваль приехали паштеты и фуа-гра, а также деликатесы из утки.

Вологда представит сливочное масло, полутвердый и плавленый сыры, сырки глазированные, творог и творожную массу. Все блюда можно попробовать и купить: среди них, например, есть шашлычки из семги с курильским гребешком или треска по-русски, купаты и колбаски, приготовленные на гриле, или щи с петухом в чугунке.

Программа творческих и кулинарных занятий на площадках фестиваля «Вкусы России» помогает продолжить знакомство с национальными рецептами, уникальными народными промыслами и даже освоить приготовление оригинальных блюд. Гости фестиваля научатся готовить дагестанские чуду с курицей, картошкой и зеленью, удмуртские перепечи и бисквитный рулет с земляникой и нежным кремом.

Кроме того, гостей площадок фестиваля ждет яркая развлекательная программа. Так, 16 июля в 18:00 на Городецкой улице и 17 июля в 17:00 на бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда выступит популярный российский эстрадный певец, поэт и автор песен Стас Пьеха.

14 июля в столице стартовал фестиваль «Вкусы России». Попробовать национальные угощения можно более чем на 20 площадках.

Старт большому гастрономическому событию дали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на площадке в Парке Горького. Гастрономическую географию нашей необъятной страны можно прочувствовать на набережной Парка Горького.