Юрист заявил, что на организаторов выступления «Би-2» на игре за Суперкубок могут возбудить дело

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Организаторов выступления группы «Би-2» на матче за Олимп — Суперкубок РФ между столичным «Спартаком» и питерским «Зенитом» могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал в четверг, 14 июля, адвокат Игорь Бушманов

— В действиях организаторов выступления группы «Би-2» на ключевом спортивном мероприятии, нанесших моральный вред большому количеству граждан, усматриваю возможные признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК России «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации», — сказал он.

Юрист отметил, что наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы. По словам Бушманова, также организаторов могут проверить на предмет причастности к организации массовых беспорядков.

— В случае, если будет выявлена причастность должностных лиц к согласованию выступления «антироссийски» настроенного коллектива, возможно наличие признаков статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», — заявил адвокат.

Он порекомендовал болельщикам «Зенита» и другим зрителям матча обратиться с заявлением о проведении процессуальной проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС.

9 июля встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. Голами отличились Матео Кассьерра, Малком, Иван Сергеев и Вендел. «Зенит» стал семикратным обладателем трофея. По окончании матча болельщики освистали музыкантов из группы «Би-2», которые выступали на стадионе после игры.

Позже стало известно, что фанаты «Зенита» направили жалобу президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, в ней они попросили провести проверку в отношении организаторов выступления «Би-2» и привлечь виновных в ответственности.