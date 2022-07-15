Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и два отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Недавно стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 03:45 (мск) 18 июля.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В Росавиации рассказали, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.