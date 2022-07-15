Терапевт Чернышева назвала способы, помогающие справиться с укачиванием в транспорте

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В большинстве случаев укачивание проявляется при монотонных колебаниях в машине, автобусе или самолете. Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала «Вечерней Москве», как предотвратить неприятные симптомы во время поездок.

По ее словам, укачивание в транспорте связано с работой вестибулярного аппарата.

— У всех разная настройка организма. Некоторые люди спокойно реагируют на быструю смену позиций, а у других резкая перемена сопровождается чувством головокружения и тошноты. Особенно часто от укачивания в транспорте страдают дети. У них еще не до конца сформированы вестибулярный аппарат и нервная система, — рассказала специалист.

Терапевт отметила, что лучшим решением для борьбы с укачиванием в транспорте являются лекарственные препараты.

— Я советую использовать таблетки, чтобы предотвратить неприятные симптомы. Безусловно, лучше подобрать медикаменты с врачом. Также продаются браслеты от укачивания. Однако я ни разу не слышала, чтобы они реально помогали, — подытожила она.

Чернышева заключила, что предрасположенность к укачиванию в общественном транспорте также может передаваться по наследству. Она посоветовала перебирать ногами или переминаться на месте, чтобы обмануть вестибулярный аппарат. Такие действия заставят организм решить, что вы идете по земле.

Терапевт Чернышева также объяснила, как правильно использовать кондиционер без вреда для здоровья. Важно не только расположить его в правильном месте и выставить подходящую температуру, но и не пренебрегать своевременной очисткой фильтра, чтобы использование устройства не привело к развитию заболеваний. Она отметила, что температурный режим кондиционера должен определяться в зависимости от погоды.