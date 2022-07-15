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Депутат Рады пообещал отомстить Вучичу за слова о Путине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Рады пообещал отомстить Вучичу за слова о Путине
Фото: МИД РФ

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его слова о российской военной спецоперации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Парламентарий намекнул, что Украина вместе с Хорватией будут мешать возможному вступлению Сербии в Европейский союз.

— Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в Евросоюз. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам, — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Вучич сказал, что если Запад не примет предложение президента России Владимира Путина по специальной операции на Украине, то в мире начнется ад. По мнению главы Сербии, весь Запад ведет войну против РФ через Украину.

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