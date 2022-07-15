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Из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции погиб мальчик и его сестра

Юлия Курганова
В мире
Из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции погиб мальчик и его сестра
Фото: скриншот видео на YouTube-канале «Иммиграция во Францию. Правда»

Семилетний мальчик и его 24-летняя сестра погибли на западе Франции во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии. Об этом сообщило в четверг, 14 июля, издание Ouest-France.

Инцидент случился в коммуне Шоле (департамент Мен и Луара) после 23:00 (00:00 по московскому времени). Прокурор города Анжер Эрик Буйар рассказал, что был «сбой с зарядами фейерверка».

Погибшие мальчик и девушка стояли примерно в 60 метрах от установок для запуска фейерверков. Еще один член их семьи был ранен, его доставили в больницу.

Один человек погиб в результате нападения у детсада в Марселе. Инцидент произошел 8 июля в 11-м округе Марселя. В результате нападения один человек получил смертельное огнестрельное ранение. Еще трое пострадали — у них зафиксированы ножевые ранения.

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