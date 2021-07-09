СМИ: Один человек погиб в результате нападения у детсада в Марселе

Фото: скриншот видео на YouTube-канале «Иммиграция во Францию. Правда»

Один человек погиб от огнестрельного ранения в результате нападения около детского сада в Марселе во Франции. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает телеканал BFM TV.

Инцидент произошел 8 июля в 11-м округе Марселя. В результате нападения один человек получил смертельное огнестрельное ранение. Еще трое пострадали — у них зафиксированы ножевые ранения.

Преступник скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее произошло нападение на резиденцию президент Гаити Жовенеля Моиза. Неизвестные напали ночью в среду, 7 июля. В результате атаки президент и его жена погибли. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения. Именно их показаниями поделился судья. На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента.