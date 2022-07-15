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Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян

Полина Долганова
Общество
Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян
Фото: shutterstock

Большинство россиян не боится оспы обезьян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Так, 58 процентов респондентов совсем не боятся заболевания. Немного боится болезни каждый третий из опрошенных. При этом девять процентов россиян испытывают очень сильные опасения.

Женщины чаще боятся обезьяньей оспы — 12 процентов против семи процентов от мужчин.

Граждане страны младше 34 лет в количестве 69 процентов рассказали, что их совсем не пугает болезнь.

Всего в исследовании принимали участие 1,6 тысячи граждан, передает РИА Новости.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В Минпромторге заверили, что в стране достаточно запасов лекарств, вакцин, а также средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы. В России также налажено производство и традиционной вакцины от оспы, которая обеспечивает примерно 85 процентов защиты от вируса оспы обезьян.

Здоровье Россия Оспа обезьян
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