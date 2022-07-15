Летний сезон «Московского долголетия» проводят в трех форматах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Летний сезон «Московского долголетия» в 2022 году проходит сразу в трех форматах: очные занятия в помещениях и на свежем воздухе, а также онлайн-уроки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 15 июля.

— Главной особенностью летнего сезона «Московского долголетия» в 2022 году стало то, что у москвичей старшего поколения нет ограничений при выборе формата занятий. Горожане, которые уезжают летом на дачи, могут не прерывать обучение и подключаться онлайн. Для тех участников, кто проводит лето в городе, открыты очные группы в помещениях и на свежем воздухе. Каждый может выбрать наиболее удобный для себя формат, — заявил глава департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Он добавил, что летом в рамках «Московского долголетия» также проходят различные соревнования, мастер-классы, открытые уроки и кинопоказы в парках.

В пресс-службе отметили, что онлайн-занятия проекта посещают более 94,5 тысячи человек. Самые популярные — лекции по истории и искусству, «Красота и стиль» и уроки гимнастики.

Занятия на свежем воздухе позволяют горожанам преклонного возраста практиковаться в северной ходьбе, танцах, йоге, футболе, настольном и большом теннисе, рисовании и многом другом. Активности проходят в 18 парках, в скверах и на спортивных площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

За 4,5 года работы проект «Московское долголетие» стал центром притяжения для активных горожан старшего поколения. На занятиях участники не только получают новые знания, творчески самореализовываются, занимаются спортом, но и расширяют круг общения: находят новых друзей, встречают любовь и даже создают семьи.