Бесплатный онлайн-курс для женщин пройдет в Москве

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в рамках проекта «Мама онлайн» запустит бесплатный онлайн-курс для женщин «Как реализоваться в профессиональной сфере». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 15 июля.

— Программа позволит женщинам определиться со сферой профессиональной реализации после перерыва в карьере. Эксперт расскажет, с чего начинать поиск карьерной цели и как ее достичь, с какими трудностями можно столкнуться и как повысить самоценность. В процессе обучения участницы определят новые горизонты профессиональных устремлений и адаптируют свои навыки под текущие желания и потребности, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Всего в рамках курса запланировано четыре вебинара, каждый начинается в 12:00. Их будет вести карьерный консультант Наталья Кожевникова. Первое занятие пройдет 18 июля. Слушательницам расскажут, что такое понятие профессиональной реализации, как правильно формулировать карьерную цель и какие инструменты существуют для облегчения планирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) 18 июля запустит пилотный обучающий проект для начинающих предпринимателей «Бизнес-песочница».