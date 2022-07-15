Режим временного ограничения полетов в аэропортах на юге РФ продлили до 24 июля

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Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга и центра России продлевается до 24 июля. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва с 20 июля. Уточняется, что полеты в столицу Китая будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Билеты на рейсы уже доступны для приобретения.

Также стало известно, что Минфин и Росимущество подали совместную заявку на приобретение акций «Аэрофлота» на 52,5 миллиарда рублей. Таким образом, доля государства в уставном капитале «Аэрофлота» выросла с 57,34 до 73,77 процента.