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Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Украины разорвать дипотношения

Полина Долганова
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Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Украины разорвать дипотношения
Фото: Pixabay

Киев не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании ЛДНР после того, как украинская сторона присоединилась к незаконным действиям Вашингтона в отношении КНДР. Об этом в пятницу, 15 июля, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Северной Кореи.

— Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно, — заявили в министерстве, передает РИА Новости.

13 июля в пресс-службе украинского МИД сообщили, что Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания последней ЛНР и ДНР. В министерстве уточнили, что политические и экономические контакты с Северной Кореей и так не осуществлялись из-за наложенных на Пхеньян международных санкций.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о признании республики Северной Кореей. Он подчеркнул, что это станет основой для дальнейшего развития отношений стран в сфере экономики. Позднее в посольстве КДНР в России подтвердили факт признания ДНР, а также сообщили, что Северная Корея признает и ЛНР.

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