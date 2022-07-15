Депздрав: Больницы Москвы готовы помочь пациентам с оспой обезьян

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Медицинские учреждения в Москве готовы оказать всю необходимую помощь пациентам с оспой обезьян и провести все необходимые мероприятия по предотвращению распространения заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в пятницу, 15 июля.

— Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, в случае выявления больных оспой обезьян, а также пациентов с подозрением на заболевание, готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь, а также провести противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения заболевания, — цитирует сообщение депздрава агентство городских новостей «Москва».

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.