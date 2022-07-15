Андрей Бочкарев: В Москве возведут около шести миллионов «квадратов» недвижимости на месте промзон

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Почти шесть миллионов квадратных метров недвижимости собираются построить на месте 16 бывших промзон в столице. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве продолжается активный редевелопмент бывших промышленных территорий, которые город совместно с инвесторами развивает комплексно: строим не только жилье, но и объекты образования, здравоохранения, улучшаем транспортную доступность новых кварталов. На месте 16 бывших промзон планируем построить 5,9 миллиона «квадратов» недвижимости. При этом жилье составит менее половины объема ввода — 2,8 миллиона квадратных метров, — отметил он.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь отметил, что общая площадь этих территорий составляет практически 300 гектаров. Так, в ходе работ планируется комплексное развитие промзон «Братцево», «Коровино» и «Южный порт».

— Первое такое решение было принято в отношении «Октябрьского поля» на северо-западе столицы, где сейчас ведутся активные работы по строительству нового жилья и инфраструктуры, — добавил он.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова рассказала, что в рамках договора и комплексного развития на территории промзоны «Октябрьское поле» будут построены социальные объекты и технопарк.

— Мы занимаемся реорганизацией бывшей промзоны «Октябрьское поле» с 2015 года. Построили и ввели в эксплуатацию три детских сада и восемь жилых корпусов. В рамках договора о комплексном развитии территории возводим здесь школу на 800 мест, завершить строительство которой планируется в начале 2023 года, — уточнила она.

Тихонова добавила, что там же планируется строительство поликлиники на 150 посещений, двух детских садов и технопарка. По ее словам, данный проект создаст около тысячи рабочих мест.

Также Бочкарев оценил готовность скоропомощного стационарного комплекса Городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова. Заммэра отметил, что общестроительная готовность объекта составляет 62 процента.