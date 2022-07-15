Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра в 2022 году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала 2022 года. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Было свершено 146 вылетов санитарных вертолетов. Они могут добраться до любой точки города в среднем за 10-15 минут и эвакуировать пострадавших в дорожных авариях или других происшествиях. Также санитарные вертолеты экстренно доставляют больных людей в больницы.

В свою очередь экипажи пожарных вертолетов ликвидировали три крупных пожара и сбросили на очаги возгорания 230 тонн воды.

Спасатели авиацентра 412 раз выезжали на происшествия, большая часть таких выездов — около 80 процентов — для помощи маломобильным людям, поиск заблудившихся, вскрытие закрывшихся дверей и спасение животных, уточняют в Telegram-канале департамента.

Недавно сотрудник Московского авиацентра Михаэл Нестеренко занял второе место в ежегодном конкурсе «Московские мастера». В рамках соревнования, которое длилось три дня, участники должны были ответить на теоретические вопросы, сдать нормативы и показать навыки спасения. После этого они соревновались в альпинизме, высотных спасательных операциях и оказании первой помощи.