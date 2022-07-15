Умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил подмосковный клуб «Зоркий».

— Сегодня скончался полузащитник «Зоркого» Александр Козлов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши, — говорится в Telegram-канале клуба.

Согласно данным Telegram-канала Baza, у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды, за которую он играл в последнее время.

Александр Козлов родился 19 марта 1993 года. Воспитанник СДЮШОР московского «Спартака». С 15 лет начал выступать за дубль. 25 апреля 2010 года дебютировал в основном составе команды в матче с клубом «Спартак-Нальчик».