Стоматолог рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

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Состояние зубов важно для организма, так как каждый зуб связан с определенными сосудами и нервами. Поэтому особенно важно уделять внимание здоровью полости рта. Какие болезни возникают из-за неправильной чистки зубов, рассказала стоматолог Ирина Рублева.

Как отметила врач, зубы человека тесно связаны со всеми тканями и органами организма. К каждому зубу подходят нервы, и зубная инфекция может попасть в кровоток. Это приводит к воспалению горла, эндокардиту (воспалению перикарда).

При плохой чистке зубов может развиться воспаление десны.

Стоматолог отметила, что для правильного ухода за зубами недостаточно одной щетки. Необходимо также использовать ирригатор, зубные нити и дополнительные средства гигиены. Труднодоступные места, например дистальную поверхность последнего зуба или межзубное пространство, можно прочистить монопучковой щеткой или зубной нитью. Очистить язык можно с помощью специального скребка, передает Пятый канал.

Кандидат медицинских наук, стоматолог, ортодонт Андрей Жук рассказал «Вечерней Москве», что при выборе детской зубной пасты следует учитывать три основных критерия: возраст ребенка, состав и вкус пасты.