Умер третий пассажир разбившегося на Садовом кольце «Мерседеса»

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Скончался третий пассажир «Мерседеса», который врезался в дом на Садовом кольце 24 июня 2022 года. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили на сайте «МК».

Стало известно, что в больнице умер 20-летний Давид Дон. Он работал охранником. Помимо него из-за аварии погибли водитель автомобиля и одна из пассажирок. Они скончались на месте.

В свою очередь подруга Дона — восемнадцатилетняя Анастасия Грива — недавно была выписана из больницы.

Родные сообщали, что у нее было сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом ключицы. Ее двоюродной сестре сделали операцию. Остальные пострадавшие остаются в больнице, сообщает «МК».

Всего в аварии 24 июня пострадали шесть человек. Напоминаем, автомобиль марки «Мерседес» въехал в стену здания на Зубовском бульваре и загорелся. У машины не было номеров, внутри обнаружили два сгоревших тела.

Позже стало известно, что сгоревший «Мерседес» принадлежит бывшему футболисту Расиму Хутову.

Спортсмен опубликовал на сайте частных объявлений пост о продаже своего автомобиля. На него откликнулся 24-летний Мурат Салпагаров и попросил о встрече.