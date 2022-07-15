Москвичам рассказали о погоде в столице в ближайшие дни

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни — с 15 по 19 июля, отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 15 июля.

— Москвичей ждет дождливая погода. При этом будет тепло: термометры покажут от 18 до 23 градусов, — говорится в сообщении.

Так, в субботу, 16 июля, ожидается переменная облачность с температурой воздуха 21–23 градуса, которая будет сопровождаться умеренным ветром со скоростью 5–10 метров в секунду.

Также с воскресенья, 17 июля, по понедельник, 18 июля, синоптики обещают местами кратковременный дождь, однако температура воздуха составит 21–23 и 20–22 градуса соответственно.

Во вторник, 19 июля, ожидается небольшое похолодание, облачность и кратковременные осадки сохранятся. Температура снизится до плюс 18 градусов тепла, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 15 июля Москву ожидает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды окажется на примерно одинаковом уровне. Тем не менее синоптик допускает возможное понижение температуры в будущем, но оно будет незначительным.