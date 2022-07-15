Помещения в больнице «Кузнечики» в ТиНАО переоборудуют под установку томографа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая Карта всех событий

В больнице «Кузнечики» в Новой Москве, в поселении Щаповском, переоборудуют помещения под установку нового медицинского оборудования — компьютерного томографа. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на председателя Анну Яковлеву.

— В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по переоборудованию нескольких помещений, расположенных на первом этаже основного здания больницы в поселении Щаповском в ТиНАО. В состав помещений, в которых пройдут работы, входят процедурная, комната управления и кабинет врача-рентгенолога, — отметила Яковлева.

Также здесь заменят двери и окна, проведут демонтаж старых и сформируют новые перегородки. Еще обновят отделку стен, потолков, полов и откосов. Также запланированы устройство подвесных потолков и частичная облицовка стен специальными панелями и керамической плиткой.

Кроме того, отремонтируют систему отопления в переоборудованных помещениях по существующей схеме, включая замену отопительных приборов и запорно-регулирующей арматуры к ним. В числе работ по модернизации инженерных сетей предусмотрена в том числе автоматизация следующих систем: вентиляции, кондиционирования и активной противопожарной защиты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что работа специалистов по строительству стационарного комплекса скорой помощи Городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова выполнена на 62 процента.