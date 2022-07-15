Мантуров заявил об уходе от рыночной промышленной политики

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Правительство считает необходимым переход к политике обеспечения технологического суверенитета. Об этом сообщил вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Три дня назад мы подробно их обсуждали под председательством Михаила Владимировича Мишустина на специальной стратегической сессии и пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, — отметил он.

По словам Мантурова, для того, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих необходимо завершить создание новых кооперационных связей. Кроме того, в стране активно буду осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов, передает РБК.

До этого Мантуров заявил, что в стране достаточно ресурсов для противодействия санкциям. Также он подчеркнул, что в России идет подготовка перечня отраслей промышленности, по которым правительство собирается ввести ответные санкции,