Мантуров заверил, что у России хватит ресурсов на противодействие санкциям

Фото: Пресс-служба Госдумы

России хватит ресурсов для противодействия санкциям. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Нет никаких сомнений, — отметил он.

При этом политик уточнил, что в России идет подготовка перечня отраслей промышленности, по которым правительство собирается ввести ответные санкции, сообщает газета «Известия».

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, подписал указ о назначении Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания. При этом в ходе внеочередного пленарного заседания Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга на вышеуказанный пост. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Во вторник, 5 июля, новоизбранный вице-премьер заявил, что санкционные меры доставили российской стороне некоторые неудобства, однако еще больше они ударили по Западу. Однако он считает, что процесс «отрезвления» западных партнеров от их же ограничений уже запущен.